https://ria.ru/20240411/orenburg-1939256524.html
В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр
В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр
Жертв в Оренбурге из-за паводка на данный момент нет, сообщил глава города Сергей Салмин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:25
2024-04-11T09:25
2024-04-11T09:25
оренбург
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939151727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e0fe33db121465de37b4acc95a13f38.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жертв в Оренбурге из-за паводка на данный момент нет, сообщил глава города Сергей Салмин в эфире "Соловьев Live". "Слава богу, пока такого в городе нет, поэтому самую главную задачу ставил... не допустить жертв, чтобы максимально все эвакуировались самостоятельно, потому что тысячи людей, конечно, на лодках вывезти потом будет невозможно. Мы вывозит сотни людей за сутки - и это тоже непростая работа, потому что сейчас и ориентироваться сложно, течение очень высокое, работать там непросто", - сказал Салмин в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, есть ли жертвы из-за паводка.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939151727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eca271408afb0c4698b175e183ac50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр
Мэр Оренбурга: жертв в городе из-за паводка на данный момент нет