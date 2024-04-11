https://ria.ru/20240411/orenburg-1939256524.html

В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр

В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр

Жертв в Оренбурге из-за паводка на данный момент нет, сообщил глава города Сергей Салмин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:25

2024-04-11T09:25

2024-04-11T09:25

оренбург

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жертв в Оренбурге из-за паводка на данный момент нет, сообщил глава города Сергей Салмин в эфире "Соловьев Live". "Слава богу, пока такого в городе нет, поэтому самую главную задачу ставил... не допустить жертв, чтобы максимально все эвакуировались самостоятельно, потому что тысячи людей, конечно, на лодках вывезти потом будет невозможно. Мы вывозит сотни людей за сутки - и это тоже непростая работа, потому что сейчас и ориентироваться сложно, течение очень высокое, работать там непросто", - сказал Салмин в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, есть ли жертвы из-за паводка.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

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оренбург, прорыв дамбы в орске