https://ria.ru/20240411/orenburg-1939255001.html

Глава МЧС вылетел в Оренбург

Глава МЧС вылетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024

Глава МЧС вылетел в Оренбург

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:19

2024-04-11T09:19

2024-04-11T09:19

происшествия

оренбург

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению. Оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, на гидропостах ведётся непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка, добавили также в МЧС.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбург, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024