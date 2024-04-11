https://ria.ru/20240411/orenburg-1939255001.html
Глава МЧС вылетел в Оренбург
Глава МЧС вылетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024
Глава МЧС вылетел в Оренбург
Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:19
2024-04-11T09:19
2024-04-11T09:19
происшествия
оренбург
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению. Оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, на гидропостах ведётся непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка, добавили также в МЧС.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Глава МЧС вылетел в Оренбург
Глава МЧС вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению. Оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, на гидропостах ведётся непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка, добавили также в МЧС.