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Глава МЧС вылетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024
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09:19 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939255001.html
Глава МЧС вылетел в Оренбург
Глава МЧС вылетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024
Глава МЧС вылетел в Оренбург
Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:19
2024-04-11T09:19
происшествия
оренбург
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению. Оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, на гидропостах ведётся непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка, добавили также в МЧС.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
оренбург
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происшествия, оренбург, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Глава МЧС вылетел в Оренбург

Глава МЧС вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Глава МЧС РФ Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где ситуация с паводком остается сложной. В городе Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению. Оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, на гидропостах ведётся непрерывный мониторинг. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка, добавили также в МЧС.
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Оренбурге начался обильный приток воды
Вчера, 11:45
 
ПроисшествияОренбургРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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