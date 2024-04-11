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Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое - РИА Новости, 11.04.2024
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08:50 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939251380.html
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое - РИА Новости, 11.04.2024
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое
Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:50
2024-04-11T08:50
оренбург
россия
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. "По Оренбургу мы видим, многоквартирные дома все отстояли на текущий период. Мы пока не знаем, какой объем воды придет", - сказал журналистам министр.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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оренбург, россия, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Россия, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое

Минстрой: многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент отстояли от паводка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
"По Оренбургу мы видим, многоквартирные дома все отстояли на текущий период. Мы пока не знаем, какой объем воды придет", - сказал журналистам министр.
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