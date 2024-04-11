https://ria.ru/20240411/orenburg-1939251380.html
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое - РИА Новости, 11.04.2024
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое
Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:50
2024-04-11T08:50
2024-04-11T08:50
оренбург
россия
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. "По Оренбургу мы видим, многоквартирные дома все отстояли на текущий период. Мы пока не знаем, какой объем воды придет", - сказал журналистам министр.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, россия, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Россия, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое
Минстрой: многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент отстояли от паводка