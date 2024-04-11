https://ria.ru/20240411/orenburg-1939251380.html

Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое

Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое - РИА Новости, 11.04.2024

Многоквартирные дома в Оренбурге отстояли от паводка, заявили в Минстрое

Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:50

2024-04-11T08:50

2024-04-11T08:50

оренбург

россия

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Оренбурге на текущий момент "отстояли от паводка", сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. "По Оренбургу мы видим, многоквартирные дома все отстояли на текущий период. Мы пока не знаем, какой объем воды придет", - сказал журналистам министр.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, россия, прорыв дамбы в орске, происшествия