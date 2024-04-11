https://ria.ru/20240411/orenburg-1939247847.html

Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге

Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге - РИА Новости, 11.04.2024

Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге

Системы энергоснабжения, горячей воды и отопления в Оренбурге функционируют, несмотря на паводок, а темпы освобождения от воды будут максимальными, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:13

2024-04-11T08:13

2024-04-11T08:13

оренбург

оренбургская область

денис паслер

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939151727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e0fe33db121465de37b4acc95a13f38.jpg

ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Системы энергоснабжения, горячей воды и отопления в Оренбурге функционируют, несмотря на паводок, а темпы освобождения от воды будут максимальными, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Ситуация (с поднятием уровня воды в реке Урал в Оренбурге - ред.) на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз. Я думаю, что вряд ли я ошибаюсь... Вся система работает… Электроэнергия, вода горячая, отопление - все работает. Заявки отдельные, безусловно, есть, потому что много подтопленных объектов. Но тем не менее город работает. Темпы по освобождению территорий от воды, конечно, будут максимальными", - заявил Паслер журналистам. Он рассказал, что сегодня проходит мониторинг нескольких узких мест, которые находятся в зоне риска подтопления. "Там и заливные дамбы передали городу, и насыпные делали. Работу продолжаем", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939210564.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбург, оренбургская область, денис паслер, происшествия, наводнения в россии — 2024