https://ria.ru/20240411/orenburg-1939247847.html
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге - РИА Новости, 11.04.2024
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Системы энергоснабжения, горячей воды и отопления в Оренбурге функционируют, несмотря на паводок, а темпы освобождения от воды будут максимальными, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:13
2024-04-11T08:13
2024-04-11T08:13
оренбург
оренбургская область
денис паслер
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наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Системы энергоснабжения, горячей воды и отопления в Оренбурге функционируют, несмотря на паводок, а темпы освобождения от воды будут максимальными, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Ситуация (с поднятием уровня воды в реке Урал в Оренбурге - ред.) на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз. Я думаю, что вряд ли я ошибаюсь... Вся система работает… Электроэнергия, вода горячая, отопление - все работает. Заявки отдельные, безусловно, есть, потому что много подтопленных объектов. Но тем не менее город работает. Темпы по освобождению территорий от воды, конечно, будут максимальными", - заявил Паслер журналистам. Он рассказал, что сегодня проходит мониторинг нескольких узких мест, которые находятся в зоне риска подтопления. "Там и заливные дамбы передали городу, и насыпные делали. Работу продолжаем", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939210564.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, денис паслер, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Паслер: в Оренбурге работают системы энергоснабжения, горячей воды и отопления
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Системы энергоснабжения, горячей воды и отопления в Оренбурге функционируют, несмотря на паводок, а темпы освобождения от воды будут максимальными, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Ситуация (с поднятием уровня воды в реке Урал в Оренбурге - ред.) на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз. Я думаю, что вряд ли я ошибаюсь... Вся система работает… Электроэнергия, вода горячая, отопление - все работает. Заявки отдельные, безусловно, есть, потому что много подтопленных объектов. Но тем не менее город работает. Темпы по освобождению территорий от воды, конечно, будут максимальными", - заявил Паслер журналистам.
Он рассказал, что сегодня проходит мониторинг нескольких узких мест, которые находятся в зоне риска подтопления.
"Там и заливные дамбы передали городу, и насыпные делали. Работу продолжаем", - добавил губернатор.