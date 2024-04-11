https://ria.ru/20240411/orenburg-1939246404.html

Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков

Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков - РИА Новости, 11.04.2024

Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков

Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:54

2024-04-11T07:54

2024-04-11T07:54

оренбург

оренбургская область

орск

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время. "Наша главная задача - безопасность наших оренбуржцев. Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться", - заявил Салмин журналистам. К его словам присоединился губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "К сожалению, не все люди эвакуировались, когда мы призывали много раз, особенно после ситуации в Орске… С точки зрения безопасности это надо было сделать давно. Если кто-то ещё этого не сделал, то, конечно, надо эвакуироваться", - сказал он.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

оренбургская область

орск

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