https://ria.ru/20240411/orenburg-1939246404.html
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков - РИА Новости, 11.04.2024
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков
Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:54
2024-04-11T07:54
2024-04-11T07:54
оренбург
оренбургская область
орск
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время. "Наша главная задача - безопасность наших оренбуржцев. Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться", - заявил Салмин журналистам. К его словам присоединился губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "К сожалению, не все люди эвакуировались, когда мы призывали много раз, особенно после ситуации в Орске… С точки зрения безопасности это надо было сделать давно. Если кто-то ещё этого не сделал, то, конечно, надо эвакуироваться", - сказал он.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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оренбург, оренбургская область, орск, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться заранее на фоне паводков
Мэр Оренбурга призвал не ждать критической ситуации и эвакуироваться заранее