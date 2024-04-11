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В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 11.04.2024 (обновлено: 01:28 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/odessa-1939225811.html
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ
Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:20
2024-04-11T01:28
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги. &quot;В части Одессы после взрывов пропало электричество&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ

"Страна.ua": некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua".
Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги.
«

"В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ мире
 
 
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