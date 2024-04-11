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В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ
Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:20
2024-04-11T00:20
2024-04-11T01:28
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги. "В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ
"Страна.ua": некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов