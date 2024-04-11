https://ria.ru/20240411/odessa-1939225811.html

В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ

В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ

Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T00:20

2024-04-11T00:20

2024-04-11T01:28

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает "Страна.ua". Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги. "В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938232122.html

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