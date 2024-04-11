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СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских - РИА Новости, 11.04.2024
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15:01 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html
СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских
СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских - РИА Новости, 11.04.2024
СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских
Подмосковный главк СК РФ показал обыски, которые прошли в гараже обвиняемого в нападении на полицейских, где нашли схрон оружия и контейнеры с веществами. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:01
2024-04-11T15:01
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковный главк СК РФ показал обыски, которые прошли в гараже обвиняемого в нападении на полицейских, где нашли схрон оружия и контейнеры с веществами. На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео показаны пистолет Макарова с четырьмя магазинами, предположительно, автомат Калашникова с четырьмя магазинами и глушителем, а также прицелом для него, саперная лопатка, контейнеры с неснаряженными гильзами, несколько упаковок с патронами и контейнеры, вероятно, с наркотическими веществами.Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. Подозреваемого Василия Бурякова задержали в четверг, ему предъявлено обвинение, его повезли на допрос.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Схрон с оружием Василия Бурякова, который напал на полицейских в Подмосковье
В Тверской области нашли схрон с оружием, принадлежащим Василию Бурякову, несколько дней назад напавшему на полицейских в Подмосковье
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских

СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковный главк СК РФ показал обыски, которые прошли в гараже обвиняемого в нападении на полицейских, где нашли схрон оружия и контейнеры с веществами.
На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео показаны пистолет Макарова с четырьмя магазинами, предположительно, автомат Калашникова с четырьмя магазинами и глушителем, а также прицелом для него, саперная лопатка, контейнеры с неснаряженными гильзами, несколько упаковок с патронами и контейнеры, вероятно, с наркотическими веществами.
Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. Подозреваемого Василия Бурякова задержали в четверг, ему предъявлено обвинение, его повезли на допрос.
Задержание подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Силовики задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
12:13
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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