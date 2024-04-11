https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html

СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских

СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских - РИА Новости, 11.04.2024

СК показал обыски в гараже наркоторговца, напавшего на полицейских

Подмосковный главк СК РФ показал обыски, которые прошли в гараже обвиняемого в нападении на полицейских, где нашли схрон оружия и контейнеры с веществами. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:01

2024-04-11T15:01

2024-04-11T15:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковный главк СК РФ показал обыски, которые прошли в гараже обвиняемого в нападении на полицейских, где нашли схрон оружия и контейнеры с веществами. На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео показаны пистолет Макарова с четырьмя магазинами, предположительно, автомат Калашникова с четырьмя магазинами и глушителем, а также прицелом для него, саперная лопатка, контейнеры с неснаряженными гильзами, несколько упаковок с патронами и контейнеры, вероятно, с наркотическими веществами.Нападение на полицейских произошло вечером 7 апреля. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. Подозреваемого Василия Бурякова задержали в четверг, ему предъявлено обвинение, его повезли на допрос.

https://ria.ru/20240411/zaderzhanie-1939304357.html

россия

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Схрон с оружием Василия Бурякова, который напал на полицейских в Подмосковье В Тверской области нашли схрон с оружием, принадлежащим Василию Бурякову, несколько дней назад напавшему на полицейских в Подмосковье 2024-04-11T15:01 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)