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Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 11.04.2024 (обновлено: 22:34 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/obschestvennoe-1939449612.html
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:08
2024-04-11T22:34
в мире
украина
сумы
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь, другие подробности также не приводятся.Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал, что в Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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в мире, украина, сумы
В мире, Украина, Сумы, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

Сумская ОВА сообщила о повреждении ТЭЦ после взрыва

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ в Сумской области
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь, другие подробности также не приводятся.
Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал, что в Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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