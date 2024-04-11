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Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:08
2024-04-11T20:08
2024-04-11T22:34
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь, другие подробности также не приводятся.Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал, что в Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы
В мире, Украина, Сумы, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
Сумская ОВА сообщила о повреждении ТЭЦ после взрыва
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале
.
Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь, другие подробности также не приводятся.
Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал, что в Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.