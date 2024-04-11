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Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва - РИА Новости, 11.04.2024

Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:08

2024-04-11T20:08

2024-04-11T22:34

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Теплоэлектроцентраль получила повреждения после взрыва в украинских Сумах, сообщила региональная областная военная администрация в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь, другие подробности также не приводятся.Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал, что в Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумы