https://ria.ru/20240411/novokuznetsk-1939277001.html

Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов

Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов - РИА Новости, 11.04.2024

Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов

Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:51

2024-04-11T10:51

2024-04-11T10:51

происшествия

новокузнецк

таштагольский район

кемеровская область

сергей кузнецов (архитектор)

наводнения в россии — 2024

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КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. "Сохраняется тенденция к повышению уровня рек на территории города. Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й километр, Вертолётная площадка, Форштадт. Соответствующие службы (соцзащита, здравоохранение, администрации районов) приступили к эвакуации указанных групп населения", – написал Кузнецов. Ранее сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. В четверг из-за превышения критического уровня воды в Таштагольском районе Кемеровской области затопленными оказались 44 домовладения. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал, что паводковая ситуация в городе остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html

новокузнецк

таштагольский район

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, таштагольский район, кемеровская область, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024