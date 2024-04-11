https://ria.ru/20240411/novokuznetsk-1939277001.html
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов - РИА Новости, 11.04.2024
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов
Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:51
2024-04-11T10:51
2024-04-11T10:51
происшествия
новокузнецк
таштагольский район
кемеровская область
сергей кузнецов (архитектор)
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. "Сохраняется тенденция к повышению уровня рек на территории города. Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й километр, Вертолётная площадка, Форштадт. Соответствующие службы (соцзащита, здравоохранение, администрации районов) приступили к эвакуации указанных групп населения", – написал Кузнецов. Ранее сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. В четверг из-за превышения критического уровня воды в Таштагольском районе Кемеровской области затопленными оказались 44 домовладения. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал, что паводковая ситуация в городе остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, таштагольский район, кемеровская область, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Новокузнецк, Таштагольский район, Кемеровская область, Сергей Кузнецов (архитектор), Наводнения в России — 2024
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из трех подтопляемых районов