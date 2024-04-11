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Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов - РИА Новости, 11.04.2024
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10:51 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/novokuznetsk-1939277001.html
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов - РИА Новости, 11.04.2024
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов
Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:51
2024-04-11T10:51
происшествия
новокузнецк
таштагольский район
кемеровская область
сергей кузнецов (архитектор)
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. "Сохраняется тенденция к повышению уровня рек на территории города. Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й километр, Вертолётная площадка, Форштадт. Соответствующие службы (соцзащита, здравоохранение, администрации районов) приступили к эвакуации указанных групп населения", – написал Кузнецов. Ранее сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. В четверг из-за превышения критического уровня воды в Таштагольском районе Кемеровской области затопленными оказались 44 домовладения. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал, что паводковая ситуация в городе остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
новокузнецк
таштагольский район
кемеровская область
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происшествия, новокузнецк, таштагольский район, кемеровская область, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Новокузнецк, Таштагольский район, Кемеровская область, Сергей Кузнецов (архитектор), Наводнения в России — 2024
Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из подтопляемых районов

Маломобильных жителей Новокузнецка эвакуировали из трех подтопляемых районов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВид на город Новокузнецк
Вид на город Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Вид на город Новокузнецк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 апр – РИА Новости. Моломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из трех подтопляемых районов города, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.
"Сохраняется тенденция к повышению уровня рек на территории города. Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й километр, Вертолётная площадка, Форштадт. Соответствующие службы (соцзащита, здравоохранение, администрации районов) приступили к эвакуации указанных групп населения", – написал Кузнецов.
Кадры из оренбургского Новотроицка, где утром была объявлена эвакуация - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Из оренбургского Новотроицка начали эвакуировать людей
8 апреля, 11:11
Ранее сообщалось, что в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов, а в Междуреченском городском округе паводком сорвало понтонный мост через Томь, на котором находились люди. В четверг из-за превышения критического уровня воды в Таштагольском районе Кемеровской области затопленными оказались 44 домовладения.
Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал, что паводковая ситуация в городе остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
Понтонный мост через реку Томь сорвало паводком в Междуреченском городском округе Кузбасса
В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми
Вчера, 17:28
 
ПроисшествияНовокузнецкТаштагольский районКемеровская областьСергей Кузнецов (архитектор)Наводнения в России — 2024
 
 
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