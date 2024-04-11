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Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 11.04.2024 (обновлено: 12:24 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nikolaev-1939306994.html
Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР
Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР
Удар нанесен по городу Николаев на Украине в стороне завода БТР, на место направляются "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:20
2024-04-11T12:24
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по городу Николаев на Украине в стороне завода БТР, на место направляются "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаев, прилетело. В стороне завода БТР прилет... По идее что-то интересное накрыли, судя по "скорым", толпой туда летящим прямо сейчас", - заявил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html
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николаев (украина), в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия
Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР

Подпольщик Лебедев: в районе завода БТР в Николаеве нанесен удар

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по городу Николаев на Украине в стороне завода БТР, на место направляются "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаев, прилетело. В стороне завода БТР прилет... По идее что-то интересное накрыли, судя по "скорым", толпой туда летящим прямо сейчас", - заявил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)В миреУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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