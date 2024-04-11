https://ria.ru/20240411/nikolaev-1939306994.html

Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР

Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье сообщило об ударе по Николаеву в районе завода БТР

Удар нанесен по городу Николаев на Украине в стороне завода БТР, на место направляются "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:20

2024-04-11T12:20

2024-04-11T12:24

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

в мире

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Удар нанесен по городу Николаев на Украине в стороне завода БТР, на место направляются "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаев, прилетело. В стороне завода БТР прилет... По идее что-то интересное накрыли, судя по "скорым", толпой туда летящим прямо сейчас", - заявил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаев (украина), в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия