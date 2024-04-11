Швейцарская партия призвала вернуться к строгому нейтралитету страны
Крупнейшая партия Швейцарии призвала вернуться к строгому нейтралитету страны
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (СДС) в запросе на референдум, поданном правительству в этот четверг, выступила за возвращение страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах и отказу от вступления в военные союзы, говорится в заявлении UDC.
Сторонники строгого нейтралитета Швейцарии, призывающие, в частности, к отмене западных санкций против России, собрали достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства проведения референдума по этому вопросу для внесения поправок в конституцию. Запрос был подан 11 апреля.
"Тем более непонятны целенаправленные попытки ослабить нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее возобновление санкций ЕС, участие в Совете Безопасности ООН, (косвенные) поставки оружия воюющим сторонам... Следствием такой разносторонней внешней политики является то, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта. Сегодня необходимо нажать на экстренный тормоз. Швейцария должна строго восстановить свой постоянный и вооруженный нейтралитет", - сказано в документе.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
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