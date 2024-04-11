https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939449791.html

Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе

Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе - РИА Новости, 11.04.2024

Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе

Совет безопасности не является подходящей площадкой для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:09

2024-04-11T20:09

2024-04-11T20:17

россия

япония

василий небензя

оон

совет безопасности оон

космос - риа наука

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151641/15/1516411579_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_617916e8676736aa3bb3d87a927b796b.jpg

ООН, 11 апр - РИА Новости. Совет безопасности не является подходящей площадкой для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вопрос ядерных вооружений является предметом дискуссий на соответствующих международных площадках, где мы участвуем. Одна из проблем американо-японского проекта в том, что он опережает эти дискуссии и содержит обязательства, которые никогда не изучались на соответствующих площадках по разоружению всеми членами Договора о космосе", - сказал Небензя. Он прокомментировал проект резолюции США и Японии, требующей запрета на размещение в космосе ядерного оружия. "Очевидно, что Совет безопасности с лишь 15 членами не является подходящей площадкой для решения проблем открытого космоса, которые касаются более широкого круга стран-членов ООН", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html

россия

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, василий небензя, оон, совет безопасности оон, космос - риа наука, сша