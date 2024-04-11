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Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе - РИА Новости, 11.04.2024
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20:09 11.04.2024 (обновлено: 20:17 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939449791.html
Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе
Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе
Совет безопасности не является подходящей площадкой для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:09
2024-04-11T20:17
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Совет безопасности не является подходящей площадкой для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вопрос ядерных вооружений является предметом дискуссий на соответствующих международных площадках, где мы участвуем. Одна из проблем американо-японского проекта в том, что он опережает эти дискуссии и содержит обязательства, которые никогда не изучались на соответствующих площадках по разоружению всеми членами Договора о космосе", - сказал Небензя. Он прокомментировал проект резолюции США и Японии, требующей запрета на размещение в космосе ядерного оружия. "Очевидно, что Совет безопасности с лишь 15 членами не является подходящей площадкой для решения проблем открытого космоса, которые касаются более широкого круга стран-членов ООН", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
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россия, япония, василий небензя, оон, совет безопасности оон, космос - риа наука, сша
Россия, Япония, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Космос - РИА Наука, США
Небензя назвал СБ ООН неудачной площадкой для обсуждения оружия в космосе

Небензя: СБ ООН — неподходящая площадка для обсуждения проблем оружия в космосе

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Совет безопасности не является подходящей площадкой для обсуждения проблем оружия в космосе, так как такие дискуссии требуют более широкого участия стран, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Вопрос ядерных вооружений является предметом дискуссий на соответствующих международных площадках, где мы участвуем. Одна из проблем американо-японского проекта в том, что он опережает эти дискуссии и содержит обязательства, которые никогда не изучались на соответствующих площадках по разоружению всеми членами Договора о космосе", - сказал Небензя.
Он прокомментировал проект резолюции США и Японии, требующей запрета на размещение в космосе ядерного оружия.
«
"Очевидно, что Совет безопасности с лишь 15 членами не является подходящей площадкой для решения проблем открытого космоса, которые касаются более широкого круга стран-членов ООН", - подчеркнул он.
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РоссияЯпонияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНКосмос - РИА НаукаСША
 
 
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