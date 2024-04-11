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Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939444180.html
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС
Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:47
2024-04-11T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
магатэ
запорожская аэс
оон
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Эту тему затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могу наблюдать украинские провокации", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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в мире, россия, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС

Небензя: Россия ждет справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Эту тему затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могу наблюдать украинские провокации", - сказал Небензя.
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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