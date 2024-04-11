https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939444180.html

Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС

Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС

Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:47

2024-04-11T19:47

2024-04-11T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

василий небензя

магатэ

запорожская аэс

оон

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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Эту тему затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могу наблюдать украинские провокации", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон