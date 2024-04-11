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Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС
Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:47
2024-04-11T19:47
2024-04-11T19:47
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
оон
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия поднимет 15 апреля в СБ ООН тему обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, ждет справедливой оценки со стороны руководства МАГАТЭ, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Эту тему затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могу наблюдать украинские провокации", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон
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Небензя призвал МАГАТЭ справедливо оценить обстрелы Запорожской АЭС
Небензя: Россия ждет справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН