https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939440207.html

Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем

Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем - РИА Новости, 11.04.2024

Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем

Очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:20

2024-04-11T19:20

2024-04-11T19:40

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ООН, 11 апр - РИА Новости. Очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html

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