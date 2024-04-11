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Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 11.04.2024 (обновлено: 19:40 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939440207.html
Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем
Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем
Очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:20
2024-04-11T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
василий небензя
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. &quot;Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться&quot;, - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал единственную тему международных встреч по Украине в будущем

Небензя: главной темой встреч по Украине будет капитуляция киевского режима

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Очень скоро единственной темой международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«

"Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться", - сказал Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз
31 декабря 2023, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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