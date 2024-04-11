https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939433284.html

Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу"

Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу" - РИА Новости, 11.04.2024

Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу"

Попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают одно только недоумение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:42

2024-04-11T18:42

2024-04-11T19:31

специальная военная операция на украине

василий небензя

в мире

россия

оон

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ООН, 11 апр - РИА Новости. Попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают одно только недоумение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Попытки главы киевского режима продвигать свои формулы, созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение.", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939082714.html

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2024

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