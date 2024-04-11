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Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу" - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 11.04.2024 (обновлено: 19:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939433284.html
Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу"
Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу" - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу"
Попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают одно только недоумение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:42
2024-04-11T19:31
специальная военная операция на украине
василий небензя
в мире
россия
оон
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают одно только недоумение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.&quot;Попытки главы киевского режима продвигать свои формулы, созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение.&quot;, - сказал Небензя.
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василий небензя, в мире, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, В мире, Россия, ООН
Небензя заявил о недоумении от попыток Зеленского продвигать свою "формулу"

Небензя: попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают недоумение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 апр - РИА Новости. Попытки Зеленского продвигать свою "формулу мира" вызывают одно только недоумение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«

"Попытки главы киевского режима продвигать свои формулы, созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение.", - сказал Небензя.

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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий НебензяВ миреРоссияООН
 
 
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