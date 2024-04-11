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Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине
Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:46
2024-04-11T21:46
2024-04-11T21:46
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию - ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - отметил Путин на встрече, комментируя инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России. Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Хохлов
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине
РФ против навязывания не соответствующих действительности мирных схем по Украине