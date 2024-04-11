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Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/navyazyvanie-1939464930.html
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине
Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:46
2024-04-11T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
александр лукашенко
владимир путин
владимир хохлов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию - ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - отметил Путин на встрече, комментируя инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России. Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html
https://ria.ru/20240411/putin-1939463414.html
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в мире, россия, украина, швейцария, александр лукашенко, владимир путин, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Хохлов
Путин прокомментировал навязывание мирных схем по Украине

РФ против навязывания не соответствующих действительности мирных схем по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию - ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - отметил Путин на встрече, комментируя инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко
Вчера, 21:43
Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Вчера, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВладимир Хохлов
 
 
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