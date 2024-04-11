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В Оренбурге вода подходит к жилому комплексу "Гранд парк"

В Оренбурге вода подходит к жилому комплексу "Гранд парк" - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге вода подходит к жилому комплексу "Гранд парк"

Вода реки Урал приблизилась к жилому комплексу "Гранд парк" в Оренбурге, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:41

2024-04-11T18:41

2024-04-11T19:35

происшествия

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Вода реки Урал приблизилась к жилому комплексу "Гранд парк" в Оренбурге, сообщил корреспондент РИА Новости. Около крайнего корпуса начали укреплять дамбу. Еще во вторник воды на этом участке не было, сейчас она уже около здания. Техника развозит грунт и щебень там, где вода начинает подступать к жилому комплексу. Как сообщал мэр Оренбурга Сергей Салмин, в районе многоквартирных домов "Гранд парка" складывается самая напряженная ситуация. По его словам, там планируется развернуть водоналивную дамбу, доставленную МЧС.По данным администрации Оренбурга, уровень воды в реке Урал в районе города поднялся до 1090 сантиметров. Подтоплены 4763 приусадебных участка и 2537 домовладений. Власти эвакуировали 1332 оренбуржца, в том числе 136 детей.Как сообщил на совещании у президента губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды.По предварительной оценке властей, ущерб от паводка в регионе может превысить 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. В области ввели режим ЧС федерального уровня. Позже волна дошла и до областного центра. По данным областной администрации на вечер 10 апреля, в Оренбургской области остаются подтопленными 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 85 населенных пунктах и 34 садовых товариществах.

https://ria.ru/20240410/voda-1939024625.html

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вода из реки Урал приблизилась к ЖК "Гранд парк" в Оренбурге Вода из реки Урал приблизилась к ЖК "Гранд парк" в Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. На месте возводят дамбы из грунта и щебня для предотвращения разлива. Ранее власти сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 см. 2024-04-11T18:41 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024