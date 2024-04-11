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Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье
Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024
Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье
Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбургской области, чтобы защитить села от подтопления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:16
2024-04-11T14:16
2024-04-11T14:16
происшествия
оренбургская область
россия
орск
ракетные войска стратегического назначения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбургской области, чтобы защитить села от подтопления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Военнослужащие Ясненского ракетного соединения приступили к оборудованию водоотводной дамбы в районе русла реки Елшанка для спасения от подтопления удаленных населенных пунктов Оренбургской области. Сводным инженерным отрядом РВСН подготовлено около 700 мешков с песком с целью создания искусственных насыпей", - сказали в ведомстве. Спецтехника Ясненского ракетного соединения широко применяется для ликвидации последствий стихийных бедствий. Для доставки воды и эвакуации населения, попавшего в зону затопления, задействованы плавающие транспортеры, моторные лодки, а также крупногабаритная техника повышенной проходимости и автомобильные автоцистерны. Как уточнили в ведомстве, более 30 тысяч литров питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 110 тонн гуманитарного груза и перевезено 327 жителей. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html
https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия, орск, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Орск, Ракетные войска стратегического назначения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье
Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье, чтобы защитить села