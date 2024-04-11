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Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье

Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024

Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбуржье

Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбургской области, чтобы защитить села от подтопления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:16

2024-04-11T14:16

2024-04-11T14:16

происшествия

оренбургская область

россия

орск

ракетные войска стратегического назначения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ракетчики Ясненского соединения строят дамбу в Оренбургской области, чтобы защитить села от подтопления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Военнослужащие Ясненского ракетного соединения приступили к оборудованию водоотводной дамбы в районе русла реки Елшанка для спасения от подтопления удаленных населенных пунктов Оренбургской области. Сводным инженерным отрядом РВСН подготовлено около 700 мешков с песком с целью создания искусственных насыпей", - сказали в ведомстве. Спецтехника Ясненского ракетного соединения широко применяется для ликвидации последствий стихийных бедствий. Для доставки воды и эвакуации населения, попавшего в зону затопления, задействованы плавающие транспортеры, моторные лодки, а также крупногабаритная техника повышенной проходимости и автомобильные автоцистерны. Как уточнили в ведомстве, более 30 тысяч литров питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению региона с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 110 тонн гуманитарного груза и перевезено 327 жителей. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбургская область, россия, орск, ракетные войска стратегического назначения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024