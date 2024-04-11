https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939287963.html

В Алтайском крае снижается число подтопленных домов

В Алтайском крае снижается число подтопленных домов - РИА Новости, 11.04.2024

В Алтайском крае снижается число подтопленных домов

Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:30

происшествия

хабарский район

алтайский край

наводнения в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По состоянию на 11 апреля всего в регионе подтоплено 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в девяти населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Локальные подтопление талыми водами низменных участков местности без социальных последствий на территории 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении. В среду сообщалось о подтоплении более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков. Уточняется, что развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 11 человек, в том числе 6 детей. "Наиболее сложная обстановка остается в Хабарском районе. Там подтоплено 28 жилых домов и 74 приусадебных участка", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939286851.html

https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

хабарский район

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабарский район, алтайский край, наводнения в россии — 2024