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В Алтайском крае снижается число подтопленных домов - РИА Новости, 11.04.2024
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11:30 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939287963.html
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов - РИА Новости, 11.04.2024
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов
Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:30
происшествия
хабарский район
алтайский край
наводнения в россии — 2024
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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По состоянию на 11 апреля всего в регионе подтоплено 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в девяти населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Локальные подтопление талыми водами низменных участков местности без социальных последствий на территории 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении. В среду сообщалось о подтоплении более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков. Уточняется, что развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 11 человек, в том числе 6 детей. "Наиболее сложная обстановка остается в Хабарском районе. Там подтоплено 28 жилых домов и 74 приусадебных участка", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939286851.html
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хабарский район
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происшествия, хабарский район, алтайский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Хабарский район, Алтайский край, Наводнения в России — 2024
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов

В Алтайском крае остаются затопленными 63 жилых дома и 144 приусадебных участка

© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае
Наводнение в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю
Наводнение в Алтайском крае . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По состоянию на 11 апреля всего в регионе подтоплено 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в девяти населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Локальные подтопление талыми водами низменных участков местности без социальных последствий на территории 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
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В среду сообщалось о подтоплении более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков.
Уточняется, что развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 11 человек, в том числе 6 детей.
"Наиболее сложная обстановка остается в Хабарском районе. Там подтоплено 28 жилых домов и 74 приусадебных участка", - отмечает пресс-служба.
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ПроисшествияХабарский районАлтайский крайНаводнения в России — 2024
 
 
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