https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939287963.html
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов - РИА Новости, 11.04.2024
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов
Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:30
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БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости. Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. "По состоянию на 11 апреля всего в регионе подтоплено 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в девяти населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Локальные подтопление талыми водами низменных участков местности без социальных последствий на территории 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении. В среду сообщалось о подтоплении более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков. Уточняется, что развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 11 человек, в том числе 6 детей. "Наиболее сложная обстановка остается в Хабарском районе. Там подтоплено 28 жилых домов и 74 приусадебных участка", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939286851.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабарский район, алтайский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Хабарский район, Алтайский край, Наводнения в России — 2024
В Алтайском крае снижается число подтопленных домов
В Алтайском крае остаются затопленными 63 жилых дома и 144 приусадебных участка
БАРНАУЛ, 11 апр - РИА Новости.
Количество подтопленных домов снижается в Алтайском крае, наиболее сложная ситуация с паводком остается в Хабарском районе, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
"По состоянию на 11 апреля всего в регионе подтоплено 63 жилых дома и 144 приусадебных участка в девяти населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Локальные подтопление талыми водами низменных участков местности без социальных последствий на территории 10 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о подтоплении более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков.
Уточняется, что развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 11 человек, в том числе 6 детей.
"Наиболее сложная обстановка остается в Хабарском районе. Там подтоплено 28 жилых домов и 74 приусадебных участка", - отмечает пресс-служба.