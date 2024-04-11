https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939254781.html
Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты
Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты - РИА Новости, 11.04.2024
Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты
Более 38 тысяч жителей подтопленных территорий Оренбуржья подали заявления на выплаты, выплаты получили 1708 пострадавших от паводка, сообщило правительство... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:18
2024-04-11T09:18
2024-04-11T09:18
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
общество
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч жителей подтопленных территорий Оренбуржья подали заявления на выплаты, выплаты получили 1708 пострадавших от паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "На выплаты пострадавшим от ЧС подано более 38 тысяч заявлений. Приняты положительные решения по 2658 заявлениям, деньги зачислены 1708 пострадавшим на общую сумму 34,160 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, общество, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Общество, Оренбургская область
Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты
Более 38 тысяч жителей затопленных районов Оренбуржья подали заявки на выплаты