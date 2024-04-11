https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939254781.html

Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты

Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты - РИА Новости, 11.04.2024

Более 38 тысяч жителей Оренбуржья подали заявления на выплаты

Более 38 тысяч жителей подтопленных территорий Оренбуржья подали заявления на выплаты, выплаты получили 1708 пострадавших от паводка, сообщило правительство... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:18

2024-04-11T09:18

2024-04-11T09:18

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

общество

оренбургская область

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Более 38 тысяч жителей подтопленных территорий Оренбуржья подали заявления на выплаты, выплаты получили 1708 пострадавших от паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "На выплаты пострадавшим от ЧС подано более 38 тысяч заявлений. Приняты положительные решения по 2658 заявлениям, деньги зачислены 1708 пострадавшим на общую сумму 34,160 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, общество, оренбургская область