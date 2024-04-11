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В Минздраве рассказали, сколько могут прожить рожденные сейчас дети - РИА Новости, 11.04.2024
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14:03 11.04.2024
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В Минздраве рассказали, сколько могут прожить рожденные сейчас дети
В Минздраве рассказали, сколько могут прожить рожденные сейчас дети - РИА Новости, 11.04.2024
В Минздраве рассказали, сколько могут прожить рожденные сейчас дети
Рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет, но нужно правильно сохранить здоровье - особенно важен период до 3 лет, чтобы не допустить инфекционных... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:03
2024-04-11T14:03
общество
россия
лейла намазова-баранова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет, но нужно правильно сохранить здоровье - особенно важен период до 3 лет, чтобы не допустить инфекционных заболеваний у ребенка, надо своевременно делать все прививки, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. "Можно тем, кто родится сегодня, прожить и 120, и 150 лет. Это возможно с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни. И успехи медицины будут этому способствовать", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики. Она отметила, что потенциал для длинной жизни закладывается в промежутке от зачатия и до конца второго года жизни, в это время нужно делать все, чтобы сберечь здоровье ребёнка, особенно важна вакцинация от инфекций. Если этого не делать, то ребёнок может подхватить инфекционное заболевания, а последствия его будут продолжаться всю жизнь, подчеркнула Намазова-Баранова. -0-
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общество, россия, лейла намазова-баранова
Общество, Россия, Лейла Намазова-Баранова
В Минздраве рассказали, сколько могут прожить рожденные сейчас дети

Врач Намазова-Баранова: рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет

© iStock.com / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет, но нужно правильно сохранить здоровье - особенно важен период до 3 лет, чтобы не допустить инфекционных заболеваний у ребенка, надо своевременно делать все прививки, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
«
"Можно тем, кто родится сегодня, прожить и 120, и 150 лет. Это возможно с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни. И успехи медицины будут этому способствовать", - сказала Намазова-Баранова на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики.
Она отметила, что потенциал для длинной жизни закладывается в промежутке от зачатия и до конца второго года жизни, в это время нужно делать все, чтобы сберечь здоровье ребёнка, особенно важна вакцинация от инфекций.
Если этого не делать, то ребёнок может подхватить инфекционное заболевания, а последствия его будут продолжаться всю жизнь, подчеркнула Намазова-Баранова. -0-
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