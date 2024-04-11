https://ria.ru/20240411/nabory-1939399020.html

Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО

Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО - РИА Новости, 11.04.2024

Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО

Жители Русско-Полянского района Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:26

2024-04-11T16:26

2024-04-11T16:26

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ОМСК, 11 апр — РИА Новости. Жители Русско-Полянского района Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Пенсионеры добровольческого объединения "Подвижное долголетие" Русско-Полянского района помогают работникам местного музея собирать экспонаты, архивные документы, фотографии, уточняют факты и имена участников исторических событий, тем самым пополняя музейный фонд. Недавно волонтеры стали собирать и фасовать для военных травяной чай. Сырье мастерам приносят неравнодушные жители района. "Каждый раз у чая получается свой уникальный вкус, все зависит от того, что нам принесут. Травы и ягоды раскладываются в небольшие мешочки, а затем — по пакетам. Люди собирают, все сами сушат, колдуют над каждым рецептом. Это делается не в промышленных масштабах, а для души, для своих близких. Поэтому чай получается очень вкусным", — рассказала волонтер Галина Рыбалко.К созданию ароматных наборов присоединились и сотрудники русскополянского комплексного центра. Они также готовят ингредиенты для витаминных, травяных и фруктово-ягодных чаев. Витаминный чай, сделанный жителями района в импровизированном цехе, уже в скором времени отправится военным из Омска.

https://ria.ru/20240410/gruz-1939205065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, сво, гуманитарная помощь, благотворительность