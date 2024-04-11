Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Омской области / Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО
Жители Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО
ОМСК, 11 апр — РИА Новости. Жители Русско-Полянского района Омской области собирают наборы травяного чая для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Пенсионеры добровольческого объединения "Подвижное долголетие" Русско-Полянского района помогают работникам местного музея собирать экспонаты, архивные документы, фотографии, уточняют факты и имена участников исторических событий, тем самым пополняя музейный фонд. Недавно волонтеры стали собирать и фасовать для военных травяной чай. Сырье мастерам приносят неравнодушные жители района.
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"Каждый раз у чая получается свой уникальный вкус, все зависит от того, что нам принесут. Травы и ягоды раскладываются в небольшие мешочки, а затем — по пакетам. Люди собирают, все сами сушат, колдуют над каждым рецептом. Это делается не в промышленных масштабах, а для души, для своих близких. Поэтому чай получается очень вкусным", — рассказала волонтер Галина Рыбалко.
К созданию ароматных наборов присоединились и сотрудники русскополянского комплексного центра. Они также готовят ингредиенты для витаминных, травяных и фруктово-ягодных чаев. Витаминный чай, сделанный жителями района в импровизированном цехе, уже в скором времени отправится военным из Омска.