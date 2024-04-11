https://ria.ru/20240411/myanma-1939274324.html

В Мьянме повстанцы захватили последнюю позицию войск в штате Карен

В Мьянме повстанцы захватили последнюю позицию войск в штате Карен - РИА Новости, 11.04.2024

В Мьянме повстанцы захватили последнюю позицию войск в штате Карен

Этнические повстанцы, действующие совместно с вооруженными отрядами оппозиции военному правительству Мьянмы, захватили в четверг последнюю укрепленную позицию... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:37

2024-04-11T10:37

2024-04-11T10:37

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БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. Этнические повстанцы, действующие совместно с вооруженными отрядами оппозиции военному правительству Мьянмы, захватили в четверг последнюю укрепленную позицию правительственных войск в округе Мьявади штата Карен у границы с Таиландом, заявил журналистам представитель командования Каренской национально-освободительной армии (KNLA), главной этнической вооруженной группировки, действующей в штате. Таиландский сетевой телеканал The Reporters вел прямой репортаж с брифинга KNLA. В руках повстанцев"Тактическая группа Cobra Column шестой дивизии KNLA полностью заняла территорию, прилегающую к укрепленному "Лагерю 275" войск Государственного административного совета Мьянмы (военного правительства – ред.) вечером 10 апреля и полностью овладела лагерем утром 11 апреля", - заявил журналистам командир тактической группы полковник Нэдатху. "Примерно двумстам военнослужащим правительственных войск удалось покинуть лагерь до того, как бойцы KNLA и "Народных сил обороны" (НСО, вооруженная группировка оппозиции военным властям, отряды которой действуют во многих штатах и округах Мьянмы – ред.) заняли всю его территорию. В настоящее время эти вооруженные военнослужащие мьянманской армии готовятся уйти на территорию Таиланда через Второй мост дружбы и перейти в таиландский город Месот", - добавил полковник. По его словам, в вечерние часы среды, ночью и в рано утром в четверг у "Лагеря 275" шел ожесточенный бой. "Военнослужащие правительственных войск отказались сдаться в плен, когда такой вариант разрешения ситуации был им предложен. Они использовали пулеметные гнезда и снайперские позиции, покрывавшие всю территорию вокруг укреплений лагеря", - рассказал Нэдатху. Он пояснил, что только массированное использование боевых дронов-камикадзе позволило осаждавшим к раннему утру добиться отхода всех оставшихся защитников лагеря на позиции в последнем, внутреннем периметре укреплений, который бойцы KNLA и "Народных сил обороны" затем штурмовали. По словам полковника KNLA, группе солдат и офицеров мьянманских правительственных войск в количестве около 200 человек удалось покинуть лагерь с оружием и техникой в ходе штурма. "Мы не собираемся входить в город Мьявади, так как в этом случае город наверняка подвергнется бомбардировке правительственной авиации. Мы будем вести переговоры с правительственными силами. Однако если они не увенчаются успехом, нам придется действовать по обстановке", - заявил полковник Нэдатху. Отвечая на вопрос журналистов о возможных попытках правительственных войск восстановить контроль над округом Мьявади, который в настоящее время практически полностью контролируют повстанцы, Нэдатху сообщил, что "к защитникам "Лагеря 275" командованием правительственных войск были высланы подкрепления, однако они еще далеко, и их сдерживают бойцы Шестой и Седьмой дивизий вместе с бойцами НСО, уже известно о двух-трех боестолкновениях". Тайландский Месот готовится к приему беженцевThe Reporters также сообщает, что администрация таиландской провинции Так, воинские части вооруженных сил и части пограничной полиции Таиланда, расквартированные в провинции, прежде всего в районе пограничного города Месот, готовятся к приему потока беженцев с мьянманской стороны. "Пока боестолкновения между сторонами мьянманского конфликта идут, в основном, вне территории города Мьявади, где нет такого сосредоточения населения, как в самом городе и ближайших к нему населенных пунктах, вы видите – здесь, в Месоте, у пограничных переходов продолжается приграничная торговля, все выглядит как обычно", - сказал телеканалу депутат таиландского парламента от провинции Так Канви Сыпсенг, срочно прибывший в свой избирательный округ из Бангкока в связи со складывающейся кризисной ситуацией. "Но такое положение сохранится в лучшем случае на несколько дней. Весь округ Мьявади в настоящее время практически в руках противников правительства Мьянмы, и правительственные войска обязательно предпримут действия, направленные на то, чтобы отбить всю эту территорию у повстанцев. Там будут бои, тяжелые бои, вероятно с применением техники, артиллерии и авиации, и город Мьявади неминуемо тоже превратится в поле битвы", - сказал парламентарий. "Тогда вместо товаров через погранпереходы и просто через открытые участки границы к нам хлынет поток беженцев, и мы должны быть к этому готовы", - подытожил он. Группа из двухсот солдат и офицеров армии Мьянмы, спасшихся из "Лагеря 275", пока находится на территории Мьянмы вблизи пограничного перехода у Второго Моста дружбы, говорится в сообщении телеканала. Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон заявил, что по просьбе правительства Мьянмы Таиланд, сохраняющий нейтралитет по вопросу внутреннего конфликта в соседней стране, готов принять мьянманских военнослужащих, отступающих из округа Мьявади, для последующей авиационной эвакуации в Мьянму, однако не допустит перехода военнослужащих любой из сторон мьянманского конфликта на таиландскую территорию с оружием. Гражданский конфликт в МьянмеВооруженный конфликт между правительственными войсками Мьянмы и вооруженной оппозицией, в первую очередь вооруженными этническими группировками национальных меньшинств, с которыми объединились молодежные и студенческие вооруженные отряды противников военных властей, возобновился в Мьянме после возвращения к власти в стране военных в 2021 году и смещения выборного гражданского правительства. Большинство вооруженных групп, участвующих в конфликте на стороне противников военного правительства, в том числе Каренская национально-освободительная армия (KNLA), ранее принимали участие в гражданской войне, которая длилась в Мьянме (в прошлом – Бирме) с 1949 по середину 1990-х годов. С 1962 по 2011 год в стране правили военные правительства, ставившие задачу сохранения территориальной целостности и единства страны. В 2011 году в результате выборов, прошедших в соответствии с принятой в 2008 году конституцией страны, власть перешла к гражданскому правительству. Однако в феврале 2021 года военные обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов ноября 2020 года и снова пришли к власти, использовав конституционный механизм перехода власти к командующему вооруженными силами в чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой национальной безопасности. Государственный административный совет, военное правительство Мьянмы, планирует провести выборы и передать власть по их результатам гражданскому правительству после того, как в стране будет достигнуто национальное примирение и будет восстановлен порядок. Западные наблюдатели заявляют, что поражение, которое потерпели мьянманские правительственные войска в округе Мьявади в начале апреля 2024 года, является тяжелейшим поражением военного правительства с момента его прихода к власти в 2021 году.

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в мире, мьянма, таиланд, бангкок, национальная лига за демократию