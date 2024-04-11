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В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев - РИА Новости, 11.04.2024
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
11:30 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/muzeykhersones-1939285716.html
В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев
В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев - РИА Новости, 11.04.2024
В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев
В основу Музея христианства в Херсонесе войдут копии материалов и артефактов из Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Музея Андрея... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:30
музейные маршруты россии
херсонес таврический (заповедник)
херсонес
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей обрывалин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В основу Музея христианства в Херсонесе войдут копии материалов и артефактов из Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Музея Андрея Рублева, Третьяковской галереи, Русского музея и Херсонеса Таврического, во временных экспозициях экспонаты будут представлены в оригинале, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.В Музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 10 апреля прошла рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Главной темой совещания стали окончание строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический", инициатором которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, и создание экспозиции первого в России Музея христианства."Участники встречи обсудили возможность наполнения выставочных залов будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций. В собраниях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея им. Андрея Рублева хранятся памятники, рассказывающие историю зарождения христианства. Материалы, созданные на их основе, станут основой будущей экспозиции", - говорится в сообщении.Митрополит Тихон подчеркнул, что одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях. Ведомством будет проработан вопрос предоставления цифровых копий живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, написанных на данную тему.В ведомстве уточнили, что в постоянной экспозиции музея будут представлены копии, на временных выставках - оригиналы.По словам руководителя учреждения Елены Морозовой, экспозиция будет представлена в десяти залах, появятся пространства для временных выставок. В новом здании расскажут об античной, византийской и позднехристианской истории древнего города. В нем также появится золотая кладовая, где музей-заповедник сможет экспонировать драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры."Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней", - отметили в министерстве.Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии, он будет также включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением "Города мастеров", археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь", вокруг которых разбит сад.
https://realty.ria.ru/20240205/park-1925516735.html
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РИА Новости
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4.7
96
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херсонес таврический (заповедник), херсонес, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей обрывалин
Музейные маршруты России, Херсонес Таврический (заповедник), Херсонес, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Сергей Обрывалин
В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев

В Музее христианства в Херсонесе войдут копии артефактов из федеральных музеев

© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"
Историко-археологический парк Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В основу Музея христианства в Херсонесе войдут копии материалов и артефактов из Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Музея Андрея Рублева, Третьяковской галереи, Русского музея и Херсонеса Таврического, во временных экспозициях экспонаты будут представлены в оригинале, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.
В Музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 10 апреля прошла рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин (в центре)
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин (в центре) - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин (в центре)
Главной темой совещания стали окончание строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический", инициатором которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, и создание экспозиции первого в России Музея христианства.
"Участники встречи обсудили возможность наполнения выставочных залов будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций. В собраниях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея им. Андрея Рублева хранятся памятники, рассказывающие историю зарождения христианства. Материалы, созданные на их основе, станут основой будущей экспозиции", - говорится в сообщении.
Митрополит Тихон подчеркнул, что одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях. Ведомством будет проработан вопрос предоставления цифровых копий живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, написанных на данную тему.
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (справа)
Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (справа) - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (справа)
В ведомстве уточнили, что в постоянной экспозиции музея будут представлены копии, на временных выставках - оригиналы.
По словам руководителя учреждения Елены Морозовой, экспозиция будет представлена в десяти залах, появятся пространства для временных выставок. В новом здании расскажут об античной, византийской и позднехристианской истории древнего города. В нем также появится золотая кладовая, где музей-заповедник сможет экспонировать драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры.
"Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней", - отметили в министерстве.
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ Директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова (слева) и делегация министерства
Директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова (слева) и делегация министерства
Директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова (слева) и делегация министерства
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
1 из 2
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"
Историко-археологический парк Херсонес Таврический
Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
2 из 2
Директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова (слева) и делегация министерства
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
1 из 2
Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"
© Фото : Пресс-служба министерства культуры РФ
2 из 2
Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии, он будет также включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением "Города мастеров", археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь", вокруг которых разбит сад.
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