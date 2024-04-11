https://ria.ru/20240411/muzeykhersones-1939285716.html

В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев

В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев - РИА Новости, 11.04.2024

В Музей христианства в Херсонесе войдут экспонаты федеральных музеев

В основу Музея христианства в Херсонесе войдут копии материалов и артефактов из Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Музея Андрея... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:30

музейные маршруты россии

херсонес таврический (заповедник)

херсонес

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей обрывалин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В основу Музея христианства в Херсонесе войдут копии материалов и артефактов из Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Музея Андрея Рублева, Третьяковской галереи, Русского музея и Херсонеса Таврического, во временных экспозициях экспонаты будут представлены в оригинале, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.В Музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 10 апреля прошла рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Главной темой совещания стали окончание строительства историко-археологического парка "Херсонес Таврический", инициатором которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, и создание экспозиции первого в России Музея христианства."Участники встречи обсудили возможность наполнения выставочных залов будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций. В собраниях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея им. Андрея Рублева хранятся памятники, рассказывающие историю зарождения христианства. Материалы, созданные на их основе, станут основой будущей экспозиции", - говорится в сообщении.Митрополит Тихон подчеркнул, что одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях. Ведомством будет проработан вопрос предоставления цифровых копий живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, написанных на данную тему.В ведомстве уточнили, что в постоянной экспозиции музея будут представлены копии, на временных выставках - оригиналы.По словам руководителя учреждения Елены Морозовой, экспозиция будет представлена в десяти залах, появятся пространства для временных выставок. В новом здании расскажут об античной, византийской и позднехристианской истории древнего города. В нем также появится золотая кладовая, где музей-заповедник сможет экспонировать драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры."Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней", - отметили в министерстве.Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии, он будет также включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением "Города мастеров", археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь", вокруг которых разбит сад.

https://realty.ria.ru/20240205/park-1925516735.html

херсонес

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херсонес таврический (заповедник), херсонес, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей обрывалин