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Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 11.04.2024
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12:14 11.04.2024
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Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы
Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 11.04.2024
Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы
Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:14
2024-04-11T12:14
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас правоохранители устанавливают причину смерти, назначены экспертизы. Также по данному факту проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы

Источник: в Москве обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас правоохранители устанавливают причину смерти, назначены экспертизы. Также по данному факту проводится доследственная проверка.
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