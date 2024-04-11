https://ria.ru/20240411/mumiya-1939304627.html

Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы

Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы - РИА Новости, 11.04.2024

Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы

Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:14

2024-04-11T12:14

2024-04-11T12:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тела мужчины и женщины почти год пролежали в квартире на юге Москвы, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас правоохранители устанавливают причину смерти, назначены экспертизы. Также по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html

москва

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2024

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происшествия, москва