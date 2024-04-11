В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду
В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду и призывы к терактам
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Установлено, что задержанный, являясь приверженцем идей одной из украинских террористических организаций, через интернет осуществлял пропаганду ее деятельности. Зарегистрировавшись в различных интернет-чатах, призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников военизированного формирования. Предлагал своим знакомым вступить в запрещенную на территории РФ организацию и совершать диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников правоохранительных органов России", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность 37-летнего программиста иностранной компании пресечена сотрудниками УФСБ России по Мордовия при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Ленинским районным судом Саранска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Сотрудники УФСБ устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии
2 апреля, 09:33