https://ria.ru/20240411/mordoviya-1939275604.html

В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду

В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду - РИА Новости, 11.04.2024

В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду

Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:46

2024-04-11T10:46

2024-04-11T11:03

происшествия

фсб

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ."Установлено, что задержанный, являясь приверженцем идей одной из украинских террористических организаций, через интернет осуществлял пропаганду ее деятельности. Зарегистрировавшись в различных интернет-чатах, призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников военизированного формирования. Предлагал своим знакомым вступить в запрещенную на территории РФ организацию и совершать диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников правоохранительных органов России", - говорится в сообщении.Противоправная деятельность 37-летнего программиста иностранной компании пресечена сотрудниками УФСБ России по Мордовия при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)."Ленинским районным судом Саранска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.Сотрудники УФСБ устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

https://ria.ru/20240410/marshenkulova-1939103976.html

https://ria.ru/20240402/verzilov-1937258905.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, фсб, республика мордовия