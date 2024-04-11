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В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду - РИА Новости, 11.04.2024
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10:46 11.04.2024 (обновлено: 11:03 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mordoviya-1939275604.html
В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду
В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду - РИА Новости, 11.04.2024
В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду
Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:46
2024-04-11T11:03
происшествия
фсб
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ."Установлено, что задержанный, являясь приверженцем идей одной из украинских террористических организаций, через интернет осуществлял пропаганду ее деятельности. Зарегистрировавшись в различных интернет-чатах, призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников военизированного формирования. Предлагал своим знакомым вступить в запрещенную на территории РФ организацию и совершать диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников правоохранительных органов России", - говорится в сообщении.Противоправная деятельность 37-летнего программиста иностранной компании пресечена сотрудниками УФСБ России по Мордовия при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)."Ленинским районным судом Саранска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.Сотрудники УФСБ устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
https://ria.ru/20240410/marshenkulova-1939103976.html
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происшествия, фсб, республика мордовия
Происшествия, ФСБ, Республика Мордовия
В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду

В Мордовии задержали программиста за украинскую пропаганду и призывы к терактам

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Мордовии, работающий программистом в иностранной компании, задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к терактам, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Установлено, что задержанный, являясь приверженцем идей одной из украинских террористических организаций, через интернет осуществлял пропаганду ее деятельности. Зарегистрировавшись в различных интернет-чатах, призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников военизированного формирования. Предлагал своим знакомым вступить в запрещенную на территории РФ организацию и совершать диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников правоохранительных органов России", - говорится в сообщении.
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Противоправная деятельность 37-летнего программиста иностранной компании пресечена сотрудниками УФСБ России по Мордовия при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Ленинским районным судом Саранска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Сотрудники УФСБ устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
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