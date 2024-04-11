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При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
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09:10 11.04.2024 (обновлено: 11:39 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mordoviya-1939254014.html
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал
Над Мордовией ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:10
2024-04-11T11:39
россия
артем здунов
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Над Мордовией ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. &quot;Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата&quot;, — написал Здунов.Он отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.Министерство обороны заявило, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией.
https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939243703.html
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россия, артем здунов, происшествия, республика мордовия
Россия, Артем Здунов, Происшествия, Республика Мордовия
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал

Глава Мордовии сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Над Мордовией ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.
«

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата", написал Здунов.

Он отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Министерство обороны заявило, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией.
Зенитный ракетный комплекс в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников
07:18
 
РоссияАртем ЗдуновПроисшествияРеспублика Мордовия
 
 
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