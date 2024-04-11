https://ria.ru/20240411/mordoviya-1939254014.html
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал
Над Мордовией ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:10
2024-04-11T09:10
2024-04-11T11:39
россия
артем здунов
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Над Мордовией ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата", — написал Здунов.Он отметил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.Министерство обороны заявило, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией.
https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939243703.html
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россия, артем здунов, происшествия, республика мордовия
Россия, Артем Здунов, Происшествия, Республика Мордовия
При уничтожении БПЛА над Мордовией никто не пострадал
Глава Мордовии сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках