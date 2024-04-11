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Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью - РИА Новости, 11.04.2024
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19:42 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939443720.html
Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью
Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:42
2024-04-11T19:42
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию. "Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос... И, если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти – ред.), направлять на гибель верную, - это глупость полная. Это от безысходности ", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью

Лукашенко назвал мобилизацию женщин в армию полной глупостью от безысходности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию.
"Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос... И, если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти – ред.), направлять на гибель верную, - это глупость полная. Это от безысходности ", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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