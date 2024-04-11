https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939443720.html

Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью

Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко назвал идею мобилизовать женщин в армию полной глупостью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:42

2024-04-11T19:42

2024-04-11T19:42

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию. "Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос... И, если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти – ред.), направлять на гибель верную, - это глупость полная. Это от безысходности ", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко