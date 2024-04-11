Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев, пишут СМИ
NYT: Киев законом о мобилизации рискует уничтожить поколение молодых украинцев
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американская газета New York Times считает, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев.
Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, закон был подписан в начале апреля. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
"Однако Украина столкнулась с критической демографической проблемой, которая давно назревала: у нее очень мало молодых мужчин... Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", - пишет издание.
Как отмечает издание, мужчины в возрасте до 30 лет, которые составляют костяк большинства вооруженных сил, являются частью самого малочисленного поколения Украины. Издание подчеркивает, что это связано с резким снижением рождаемости в стране после распада СССР. В 1990-е годы на Украине "царила неуверенность в завтрашнем дне". New York Times приводит мнение заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, который считает, что эта неуверенность "повлияла на репродуктивное поведение населения".
"Решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев", - говорится в публикации издания.
Верховная рада в четверг приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. К нему было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно. Кроме того, законопроект предлагает ограничить право вождения автомобилем для уклонистов.
Первый вариант законопроекта был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.