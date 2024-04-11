https://ria.ru/20240411/mishustin-1939368750.html
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков - РИА Новости, 11.04.2024
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков
Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:54
2024-04-11T14:54
2024-04-11T14:54
россия
михаил мишустин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Самое главное - это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. Здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - сказал он на заседании правительства. Ранее по поручению главы государства была сформирована правительственная комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество
Россия, Михаил Мишустин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Общество
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков
Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение после паводков