https://ria.ru/20240411/mishustin-1939368750.html

Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков

Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков - РИА Новости, 11.04.2024

Мишустин призвал восстановить энергоснабжение после паводков

Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:54

2024-04-11T14:54

2024-04-11T14:54

россия

михаил мишустин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Самое главное - это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. Здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - сказал он на заседании правительства. Ранее по поручению главы государства была сформирована правительственная комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html

россия

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество