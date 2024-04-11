https://ria.ru/20240411/mishustin-1939361884.html

Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков

Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков - РИА Новости, 11.04.2024

Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков

Важно определиться с мерами поддержки предпринимателей, которые понесли убытки от паводков в регионах России и в срок довести необходимые средства до... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:39

2024-04-11T14:39

2024-04-11T15:30

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно определиться с мерами поддержки предпринимателей, которые понесли убытки от паводков в регионах России и в срок довести необходимые средства до пострадавших людей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Во время заседания кабмина в четверг премьер попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах"."Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС областного масштаба введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика