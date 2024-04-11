https://ria.ru/20240411/mishustin-1939361884.html
Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков
Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков - РИА Новости, 11.04.2024
Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков
Важно определиться с мерами поддержки предпринимателей, которые понесли убытки от паводков в регионах России и в срок довести необходимые средства до... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:39
2024-04-11T14:39
2024-04-11T15:30
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно определиться с мерами поддержки предпринимателей, которые понесли убытки от паводков в регионах России и в срок довести необходимые средства до пострадавших людей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Во время заседания кабмина в четверг премьер попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах"."Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС областного масштаба введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал поддержать предприятия, пострадавшие от паводков
Мишустин призвал выработать меры поддержки предприятий, пострадавших от паводков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно определиться с мерами поддержки предпринимателей, которые понесли убытки от паводков в регионах России и в срок довести необходимые средства до пострадавших людей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Во время заседания кабмина в четверг премьер попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах".
"Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин
.
В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС областного масштаба введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов.