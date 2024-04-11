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Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами
Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами - РИА Новости, 11.04.2024
Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами
Минометные расчеты артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск для подавления противника и поддержания штурмовых групп по одному из участков линии... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:03
2024-04-11T05:03
2024-04-11T05:03
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Минометные расчеты артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск для подавления противника и поддержания штурмовых групп по одному из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении выпустили порядка полутора тысяч мин, сообщило министерство обороны РФ. "Выполняем задачи по подавлению противника, а также по огневой поддержке штурмовых групп. Выпустили уже около 1000-1500 мин. Точность огня подтверждена поражением живой силы и данными воздушной разведки", - рассказал командир минометного расчета с позывным "Корги". Разведка группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из участков линии боевого соприкосновения. Для уничтожения пехоты в укрытиях были задействованы расчеты 82-миллиметровых минометов, которые работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника. Наведение осуществлялось с помощью операторов беспилотной летательной авиации. По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию.
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092688.html
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Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами
Расчеты минометов подавили огонь ВСУ, ударив по одному участку 1500 снарядами
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Минометные расчеты артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск для подавления противника и поддержания штурмовых групп по одному из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении выпустили порядка полутора тысяч мин, сообщило министерство обороны РФ.
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"Выполняем задачи по подавлению противника, а также по огневой поддержке штурмовых групп. Выпустили уже около 1000-1500 мин. Точность огня подтверждена поражением живой силы и данными воздушной разведки", - рассказал командир минометного расчета с позывным "Корги".
Разведка группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из участков линии боевого соприкосновения.
Для уничтожения пехоты в укрытиях были задействованы расчеты 82-миллиметровых минометов, которые работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника.
Наведение осуществлялось с помощью операторов беспилотной летательной авиации. По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию.