https://ria.ru/20240411/minomety-1939236401.html

Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами

Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами - РИА Новости, 11.04.2024

Расчеты минометов ударили по одному участку 1500 снарядами

Минометные расчеты артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск для подавления противника и поддержания штурмовых групп по одному из участков линии... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:03

2024-04-11T05:03

2024-04-11T05:03

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Минометные расчеты артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск для подавления противника и поддержания штурмовых групп по одному из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении выпустили порядка полутора тысяч мин, сообщило министерство обороны РФ. "Выполняем задачи по подавлению противника, а также по огневой поддержке штурмовых групп. Выпустили уже около 1000-1500 мин. Точность огня подтверждена поражением живой силы и данными воздушной разведки", - рассказал командир минометного расчета с позывным "Корги". Разведка группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из участков линии боевого соприкосновения. Для уничтожения пехоты в укрытиях были задействованы расчеты 82-миллиметровых минометов, которые работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника. Наведение осуществлялось с помощью операторов беспилотной летательной авиации. По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию.

https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092688.html

https://ria.ru/20240209/minoborony-1926331512.html

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