https://ria.ru/20240411/minoborony-1939453520.html

На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны

На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны - РИА Новости, 11.04.2024

На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны

На Украине уже давно нет своего вооружения, Западу осталось "раздевать свои войска догола", заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На Украине уже давно нет своего вооружения, Западу осталось "раздевать свои войска догола", заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ. Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты. Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии. "Обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", - заявил источник в Минобороны.

https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, украина, россия, киев, владимир зеленский, bild, вооруженные силы украины