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На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/minoborony-1939453520.html
На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны
На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны - РИА Новости, 11.04.2024
На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны
На Украине уже давно нет своего вооружения, Западу осталось "раздевать свои войска догола", заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:33
2024-04-11T20:33
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На Украине уже давно нет своего вооружения, Западу осталось "раздевать свои войска догола", заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ. Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты. Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии. "Обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", - заявил источник в Минобороны.
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В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Bild, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине уже давно нет своего оружия, заявил источник в Минобороны

Минобороны: на Украине нет оружия, Западу осталось раздевать свои войска догола

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На Украине уже давно нет своего вооружения, Западу осталось "раздевать свои войска догола", заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.
Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии.
"Обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", - заявил источник в Минобороны.
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Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийBildВооруженные силы Украины
 
 
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