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Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник
Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:26
2024-04-11T20:26
2024-04-11T20:26
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. "В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник
Минобороны: Киев заполняет некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом