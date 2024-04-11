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Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/minoborony-1939452127.html
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник
Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:26
2024-04-11T20:26
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. "В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан", - сказал собеседник агентства.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник

Минобороны: Киев заполняет некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.
"В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
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