https://ria.ru/20240411/minoborony-1939452127.html

Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник

Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник - РИА Новости, 11.04.2024

Киев заполняет некомплект ВСУ новым пушечным мясом, заявил источник

Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:26

2024-04-11T20:26

2024-04-11T20:26

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. "В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915654936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев