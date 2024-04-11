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Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 3 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:04
2024-04-11T14:04
2024-04-11T14:04
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 3 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html
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в мире, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников
Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 266 украинских дронов