https://ria.ru/20240411/minoborony-1939352491.html

Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила 266 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 3 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:04

2024-04-11T14:04

2024-04-11T14:04

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 266 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 3 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

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