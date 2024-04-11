https://ria.ru/20240411/meksika-1939422923.html

Мексика обратилась в Международный суд ООН с жалобой на Эквадор

Мексика обратилась в Международный суд ООН с жалобой на Эквадор - РИА Новости, 11.04.2024

Мексика обратилась в Международный суд ООН с жалобой на Эквадор

Мексика обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:53

2024-04-11T17:53

2024-04-11T17:53

в мире

мексика

оон

эквадор

кито

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938208941_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_a600671328a4ea08dac2497dad68503b.jpg

МЕХИКО, 11 апр - РИА Новости. Мексика обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа, сообщил юридический советник МИД Мексики Алехандро Селорио. "Иск, который уже был подан в Международный суд ООН, является первым этапом, на котором представляются первичные аргументы. Мексика будет в дальнейшем, в ближайшие месяцы, иметь возможность представить гораздо более широкое заявление", - заявил Селорио в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики. По слова главы МИД Алисии Барсены, Мексика в своем иске против Эквадора требует исключить эту страну из состава ООН и установить прецедент, согласно которому исключение стран будет возможно в обход права вето участников Совета безопасности. Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором. Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии. В настоящий момент он находится в заключении.

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html

мексика

эквадор

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, оон, эквадор, кито