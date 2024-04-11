https://ria.ru/20240411/medvedev-1939262890.html

Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом - РИА Новости, 11.04.2024

Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:56

2024-04-11T09:56

2024-04-11T10:07

в мире

сша

украина

россия

джо байден

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. "Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал он. Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине."Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…". Вот уж воистину "и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним" (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий медведев