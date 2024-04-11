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Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом - РИА Новости, 11.04.2024
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09:56 11.04.2024 (обновлено: 10:07 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/medvedev-1939262890.html
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом - РИА Новости, 11.04.2024
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:56
2024-04-11T10:07
в мире
сша
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джо байден
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. "Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал он. Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине."Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…". Вот уж воистину "и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним" (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html
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В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев, В мире
В мире
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Медведев назвал слова Байдена об исходе конфликта на Украине абсолютным злом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.
"Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал он.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"
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Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.
"Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…". Вот уж воистину "и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним" (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира", - написал Медведев.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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