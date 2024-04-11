Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Медведев назвал слова Байдена об исходе конфликта на Украине абсолютным злом
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.
"Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал он.
Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.
"Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…". Вот уж воистину "и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним" (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира", - написал Медведев.