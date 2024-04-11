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В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления - РИА Новости, 11.04.2024
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20:12 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/medobekty-1939450144.html
В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления
В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления - РИА Новости, 11.04.2024
В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления
В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали, медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил помощник министра... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:12
2024-04-11T20:12
общество
здоровье - общество
курганская область
россия
алексей кузнецов
михаил мурашко
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали, медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей. "В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтоплений", - сказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что в регион дополнительно поставлено более 20 тысяч вакцин для профилактики гепатита, работают 28 мобильных бригад вакцинации.
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общество, здоровье - общество, курганская область, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Курганская область, Россия, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления

Минздрав: в Курганской области медицинская помощь оказывается в полном объеме

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали, медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей.
«
"В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтоплений", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что в регион дополнительно поставлено более 20 тысяч вакцин для профилактики гепатита, работают 28 мобильных бригад вакцинации.
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