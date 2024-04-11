https://ria.ru/20240411/medobekty-1939450144.html

В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления

В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления - РИА Новости, 11.04.2024

В Курганской области объекты здравоохранения не попали в зону подтопления

В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали, медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил помощник министра... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:12

2024-04-11T20:12

2024-04-11T20:12

общество

здоровье - общество

курганская область

россия

алексей кузнецов

михаил мурашко

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали, медпомощь оказывается в полном объеме, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей. "В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтоплений", - сказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что в регион дополнительно поставлено более 20 тысяч вакцин для профилактики гепатита, работают 28 мобильных бригад вакцинации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, курганская область, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024