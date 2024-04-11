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В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов
В Оренбургской области в зоне затопления находятся 19 медобъектов, эвакуированы 164 пациента, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:48
2024-04-11T19:48
2024-04-11T19:57
оренбургская область
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россия
курганская область
михаил мурашко
алексей кузнецов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления находятся 19 медобъектов, эвакуированы 164 пациента, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей."В Оренбургской области в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов, в стационары, не затронутые паводком, эвакуированы 164 пациента", - сказал Кузнецов журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, курганская область, михаил мурашко, алексей кузнецов
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Россия, Курганская область, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов
Минздрав: из медучреждений в Оренбургской области эвакуированы 164 пациента