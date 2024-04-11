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В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов - РИА Новости, 11.04.2024
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19:48 11.04.2024 (обновлено: 19:57 11.04.2024)
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В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов
В Оренбургской области в зоне затопления находятся 19 медобъектов, эвакуированы 164 пациента, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:48
2024-04-11T19:57
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
россия
курганская область
михаил мурашко
алексей кузнецов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления находятся 19 медобъектов, эвакуированы 164 пациента, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей."В Оренбургской области в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов, в стационары, не затронутые паводком, эвакуированы 164 пациента", - сказал Кузнецов журналистам.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, курганская область, михаил мурашко, алексей кузнецов
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Россия, Курганская область, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов
В Оренбургской области в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов

Минздрав: из медучреждений в Оренбургской области эвакуированы 164 пациента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления находятся 19 медобъектов, эвакуированы 164 пациента, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг заслушал доклады глав региональных органов здравоохранения Оренбургской и Курганской областей.
"В Оренбургской области в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 19 медицинских объектов, в стационары, не затронутые паводком, эвакуированы 164 пациента", - сказал Кузнецов журналистам.
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Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024РоссияКурганская областьМихаил МурашкоАлексей Кузнецов
 
 
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