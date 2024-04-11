https://ria.ru/20240411/magnoliya-1939330402.html
В Москве расцвели первые магнолии
В Москве расцвели первые магнолии - РИА Новости, 11.04.2024
В Москве расцвели первые магнолии
В Ботаническом саду МГУ расцвели первые магнолии, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:04
2024-04-11T13:04
2024-04-11T16:14
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ расцвели первые магнолии, сообщило учреждение в Telegram-канале."Первые магнолии в Москве расцвели в "Аптекарском огороде". <…> Магнолии будут цвести до конца мая", — говорится в публикации.Там отметили, что в саду есть два участка с этими растениями: первый находится возле двухвекового дуба Гофмана, а второй расположен недалеко от сакуры, рядом с оранжерейным комплексом.В учреждении также рассказали, что несколько десятков экзотических магнолий успешно зимуют благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы он теплее, чем в среднем в Центральной России.
https://ria.ru/20240314/podsnezhniki-1932935672.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва, Хорошие новости
В Москве расцвели первые магнолии
В "Аптекарском огороде" расцвели первые магнолии