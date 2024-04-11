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Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать - РИА Новости, 11.04.2024
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22:17 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939468976.html
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:17
2024-04-11T22:17
экономика
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать. "Те деньги, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерацией, 100 миллиардов… уже 81 миллиард начинают работать", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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экономика, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать

Лукашенко: 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита начинает работать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать.
«
"Те деньги, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерацией, 100 миллиардов… уже 81 миллиард начинают работать", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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