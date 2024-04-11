https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939468976.html
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:17
2024-04-11T22:17
2024-04-11T22:17
экономика
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать. "Те деньги, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерацией, 100 миллиардов… уже 81 миллиард начинают работать", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать
Лукашенко: 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита начинает работать