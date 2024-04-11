https://ria.ru/20240411/lipetskaya_oblast-1939229126.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 11.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:52
2024-04-11T01:52
2024-04-11T01:55
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c5e58900d0cc64c02c6b38e04618126d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939225720.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dbdcd0732e05c08bbf105aa461a66516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности