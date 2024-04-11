https://ria.ru/20240411/lipetskaya_oblast-1939229126.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 11.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:52

2024-04-11T01:52

2024-04-11T01:55

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.

https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939225720.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов