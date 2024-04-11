https://ria.ru/20240411/lavrov-1939470641.html

Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ

Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ - РИА Новости, 11.04.2024

Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:37

2024-04-11T22:37

2024-04-11T22:52

россия

бишкек

сергей лавров

снг

минск

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МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщили в российском дипведомстве, в ходе предстоящей встречи министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России. Последнее заседание глав МИД СНГ состоялось в октябре прошлого года в Бишкеке.

россия

бишкек

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, бишкек, сергей лавров, снг, минск