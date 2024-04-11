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Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ - РИА Новости, 11.04.2024
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22:37 11.04.2024 (обновлено: 22:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lavrov-1939470641.html
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ - РИА Новости, 11.04.2024
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:37
2024-04-11T22:52
россия
бишкек
сергей лавров
снг
минск
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МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщили в российском дипведомстве, в ходе предстоящей встречи министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России. Последнее заседание глав МИД СНГ состоялось в октябре прошлого года в Бишкеке.
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россия, бишкек, сергей лавров, снг, минск
Россия, Бишкек, Сергей Лавров, СНГ, Минск
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ

Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел СНГ

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили в российском дипведомстве, в ходе предстоящей встречи министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.
Последнее заседание глав МИД СНГ состоялось в октябре прошлого года в Бишкеке.
 
РоссияБишкекСергей ЛавровСНГМинск
 
 
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