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Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ - РИА Новости, 11.04.2024
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:37
2024-04-11T22:37
2024-04-11T22:52
россия
бишкек
сергей лавров
снг
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МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщили в российском дипведомстве, в ходе предстоящей встречи министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России. Последнее заседание глав МИД СНГ состоялось в октябре прошлого года в Бишкеке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, сергей лавров, снг, минск
Россия, Бишкек, Сергей Лавров, СНГ, Минск
Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ
Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел СНГ