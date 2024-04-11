https://ria.ru/20240411/kurgan-1939252482.html
В Кургане продолжат укреплять набережную
В Кургане продолжат укреплять набережную - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане продолжат укреплять набережную
В Кургане в четверг продолжаются работы по укреплению набережной в связи с паводками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:00
2024-04-11T09:00
2024-04-11T09:09
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 11 апр - РИА Новости. В Кургане в четверг продолжаются работы по укреплению набережной в связи с паводками, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте дежурит МЧС и полиция. Кроме того, утром снова звучала сирена, напоминающая жителям о необходимости эвакуироваться. Ранее власти информировали, что уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра и к вечеру среды составлял 375 сантиметров. Как подчеркнул губернатор региона Вадим Шумков, "вода последовательно движется по течению на Курган". По последним данным правительства, уровень воды в курганском селе Звериноголовском, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
https://ria.ru/20240410/reka-1939177663.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html
курган
тобол (река)
курганская область
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В Кургане продолжают укреплять набережную
Вода прибывает, и в Кургане продолжают укреплять набережную, передает корреспондент РИА Новости. В городе звучат сирены: жителям низинных районов рекомендуют эвакуироваться немедля.
2024-04-11T09:00
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РИА Новости
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане продолжат укреплять набережную
В Кургане продолжат укреплять набережную, прозвучала сирена об эвакуации