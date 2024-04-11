Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами.
«
"Зерновые культуры у нас на 100% отечественной селекции. К сожалению, пока сохраняется зависимость от импортных семян кукурузы и подсолнечника, но работу по переходу на отечественную селекцию в этом направлении также ведем. Сегодня прорабатываем вопрос размещения в крае производства семян кукурузы, это позволит нам стать крупнейшим производителем этих семян в России. Стремимся к тому, чтобы к 2027 году все семена у нас были отечественного производства", — сказал глава региона, его цитирует пресс-служба облправительства.
Он отметил, что ситуация с будущим урожаем в крае выглядит оптимистично.
«
"Наше профильное министерство отслеживает текущую ситуацию в ежедневном режиме. Уже можно сказать, что идем по плану — подавляющее большинство всходов находится в хорошем состоянии, идет яровой сев. В сравнении с прошлым годом показатели по ряду параметров стали лучше. Рассчитываем на достойный урожай", — сказал Владимиров.
Как отметили в пресс-службе, сегодня на Ставрополье засеяно около 2 миллионов гектаров озимых культур, более 400 тысяч гектаров яровых культур. Сев полностью завершен в 16 округах края. На поддержку аграриев работает краевая госпрограмма "Развитие сельского хозяйства".
Губернатор Ставрополья поучаствовал в закладе яблоневых садов в ЛНР
17 ноября 2023, 16:53