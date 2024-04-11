https://ria.ru/20240411/kukuruza-1939457211.html

Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ

Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ - РИА Новости, 11.04.2024

Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ

Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:03

2024-04-11T21:03

2024-04-11T21:03

ставропольский край

россия

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами. "Зерновые культуры у нас на 100% отечественной селекции. К сожалению, пока сохраняется зависимость от импортных семян кукурузы и подсолнечника, но работу по переходу на отечественную селекцию в этом направлении также ведем. Сегодня прорабатываем вопрос размещения в крае производства семян кукурузы, это позволит нам стать крупнейшим производителем этих семян в России. Стремимся к тому, чтобы к 2027 году все семена у нас были отечественного производства", — сказал глава региона, его цитирует пресс-служба облправительства. Он отметил, что ситуация с будущим урожаем в крае выглядит оптимистично. "Наше профильное министерство отслеживает текущую ситуацию в ежедневном режиме. Уже можно сказать, что идем по плану — подавляющее большинство всходов находится в хорошем состоянии, идет яровой сев. В сравнении с прошлым годом показатели по ряду параметров стали лучше. Рассчитываем на достойный урожай", — сказал Владимиров. Как отметили в пресс-службе, сегодня на Ставрополье засеяно около 2 миллионов гектаров озимых культур, более 400 тысяч гектаров яровых культур. Сев полностью завершен в 16 округах края. На поддержку аграриев работает краевая госпрограмма "Развитие сельского хозяйства".

https://ria.ru/20231117/sady-1910138680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владимир владимиров