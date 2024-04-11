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Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ - РИА Новости, 11.04.2024
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Ставропольский край
 
21:03 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kukuruza-1939457211.html
Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ
Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ - РИА Новости, 11.04.2024
Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ
Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:03
2024-04-11T21:03
ставропольский край
россия
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами. "Зерновые культуры у нас на 100% отечественной селекции. К сожалению, пока сохраняется зависимость от импортных семян кукурузы и подсолнечника, но работу по переходу на отечественную селекцию в этом направлении также ведем. Сегодня прорабатываем вопрос размещения в крае производства семян кукурузы, это позволит нам стать крупнейшим производителем этих семян в России. Стремимся к тому, чтобы к 2027 году все семена у нас были отечественного производства", — сказал глава региона, его цитирует пресс-служба облправительства. Он отметил, что ситуация с будущим урожаем в крае выглядит оптимистично. "Наше профильное министерство отслеживает текущую ситуацию в ежедневном режиме. Уже можно сказать, что идем по плану — подавляющее большинство всходов находится в хорошем состоянии, идет яровой сев. В сравнении с прошлым годом показатели по ряду параметров стали лучше. Рассчитываем на достойный урожай", — сказал Владимиров. Как отметили в пресс-службе, сегодня на Ставрополье засеяно около 2 миллионов гектаров озимых культур, более 400 тысяч гектаров яровых культур. Сев полностью завершен в 16 округах края. На поддержку аграриев работает краевая госпрограмма "Развитие сельского хозяйства".
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россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров

Владимиров: Ставрополье станет лидером по производству семян кукурузы в РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СТАВРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Ставрополье ведет большую работу по импортозамещению в области семеноводства и намеревается выйти в лидеры по производству семян кукурузы в России, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии со ставропольцами.
«
"Зерновые культуры у нас на 100% отечественной селекции. К сожалению, пока сохраняется зависимость от импортных семян кукурузы и подсолнечника, но работу по переходу на отечественную селекцию в этом направлении также ведем. Сегодня прорабатываем вопрос размещения в крае производства семян кукурузы, это позволит нам стать крупнейшим производителем этих семян в России. Стремимся к тому, чтобы к 2027 году все семена у нас были отечественного производства", — сказал глава региона, его цитирует пресс-служба облправительства.
Он отметил, что ситуация с будущим урожаем в крае выглядит оптимистично.
«
"Наше профильное министерство отслеживает текущую ситуацию в ежедневном режиме. Уже можно сказать, что идем по плану — подавляющее большинство всходов находится в хорошем состоянии, идет яровой сев. В сравнении с прошлым годом показатели по ряду параметров стали лучше. Рассчитываем на достойный урожай", — сказал Владимиров.
Как отметили в пресс-службе, сегодня на Ставрополье засеяно около 2 миллионов гектаров озимых культур, более 400 тысяч гектаров яровых культур. Сев полностью завершен в 16 округах края. На поддержку аграриев работает краевая госпрограмма "Развитие сельского хозяйства".
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Ставропольский крайРоссияВладимир Владимиров
 
 
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