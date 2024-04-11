https://ria.ru/20240411/kto-1939309824.html

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

Режим КТО, введенный рано утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации двух боевиков, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:26

2024-04-11T12:26

2024-04-11T12:37

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Режим КТО, введенный рано утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации двух боевиков, сообщил оперативный штаб региона.В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет."В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего... на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240331/dagestan-1936916355.html

нальчик

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Кирилл Волков

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, нальчик, россия