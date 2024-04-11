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В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024
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12:26 11.04.2024 (обновлено: 12:37 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kto-1939309824.html
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО - РИА Новости, 11.04.2024
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
Режим КТО, введенный рано утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации двух боевиков, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:26
2024-04-11T12:37
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Режим КТО, введенный рано утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации двух боевиков, сообщил оперативный штаб региона.В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет."В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего... на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района", - говорится в сообщении.
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, нальчик, россия
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия, Нальчик, Россия
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО после ликвидации двоих боевиков

Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик"
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества Насып городского округа Нальчик
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик"
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Режим КТО, введенный рано утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации двух боевиков, сообщил оперативный штаб региона.
В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет.
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего... на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района", - говорится в сообщении.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ПроисшествияНальчикРоссия
 
 
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