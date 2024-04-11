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В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным - РИА Новости, 11.04.2024
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09:21 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/krym-1939255421.html
В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным
В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным - РИА Новости, 11.04.2024
В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления украинских войск и добавил,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:21
2024-04-11T09:21
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления украинских войск и добавил, что подобная риторика говорит о серьезном политическом кризисе на Украине. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Неадекватные заявления Зеленского — признак серьезнейшего политического кризиса на Украине. Возможно, предсмертного. Ситуация внутри Украины катастрофическая, они держатся из последних сил", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужна "доза западных финансов". "Без помощи своих хозяев они уже не могут жить, содержать бюджет, выполнять элементарные государственные функции. Государственность Украины в полном смысле этого слова была убита на майдане. Сегодня мы имеем дело с государством-зомби, функционирование которого искусственно поддерживается западными инъекциями. Поступают они исключительно для того, чтобы натравливать зомби на Россию", - сказал Константинов. По его словам, если Украина утратит способность создавать России проблемы, её просто "отключат от всех каналов жизнеобеспечения". "А значит – надо врать о готовности к новой активности на фронте. Как на самом деле там идут дела – все в курсе. Похоже, кроме Зеленского. Вся его команда финансово мотивирована только за счет Запада. Но, конечно, недооценивать врага мы не имеет права. Они зажаты в угол, а потому – особенно опасны. Да и помощь Запада продолжает поступать", - добавил глава парламента. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html
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украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным

Глава парламента Крыма назвал план контрнаступления от Зеленского неадекватным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления украинских войск и добавил, что подобная риторика говорит о серьезном политическом кризисе на Украине.
Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
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"Неадекватные заявления Зеленского — признак серьезнейшего политического кризиса на Украине. Возможно, предсмертного. Ситуация внутри Украины катастрофическая, они держатся из последних сил", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому нужна "доза западных финансов".
"Без помощи своих хозяев они уже не могут жить, содержать бюджет, выполнять элементарные государственные функции. Государственность Украины в полном смысле этого слова была убита на майдане. Сегодня мы имеем дело с государством-зомби, функционирование которого искусственно поддерживается западными инъекциями. Поступают они исключительно для того, чтобы натравливать зомби на Россию", - сказал Константинов.
По его словам, если Украина утратит способность создавать России проблемы, её просто "отключат от всех каналов жизнеобеспечения".
"А значит – надо врать о готовности к новой активности на фронте. Как на самом деле там идут дела – все в курсе. Похоже, кроме Зеленского. Вся его команда финансово мотивирована только за счет Запада. Но, конечно, недооценивать врага мы не имеет права. Они зажаты в угол, а потому – особенно опасны. Да и помощь Запада продолжает поступать", - добавил глава парламента.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
2 января, 10:22
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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