https://ria.ru/20240411/krym-1939255421.html

В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным

В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным - РИА Новости, 11.04.2024

В Крыму назвали план контрнаступления от Зеленского неадекватным

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления украинских войск и добавил,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:21

2024-04-11T09:21

2024-04-11T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления украинских войск и добавил, что подобная риторика говорит о серьезном политическом кризисе на Украине. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Неадекватные заявления Зеленского — признак серьезнейшего политического кризиса на Украине. Возможно, предсмертного. Ситуация внутри Украины катастрофическая, они держатся из последних сил", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужна "доза западных финансов". "Без помощи своих хозяев они уже не могут жить, содержать бюджет, выполнять элементарные государственные функции. Государственность Украины в полном смысле этого слова была убита на майдане. Сегодня мы имеем дело с государством-зомби, функционирование которого искусственно поддерживается западными инъекциями. Поступают они исключительно для того, чтобы натравливать зомби на Россию", - сказал Константинов. По его словам, если Украина утратит способность создавать России проблемы, её просто "отключат от всех каналов жизнеобеспечения". "А значит – надо врать о готовности к новой активности на фронте. Как на самом деле там идут дела – все в курсе. Похоже, кроме Зеленского. Вся его команда финансово мотивирована только за счет Запада. Но, конечно, недооценивать врага мы не имеет права. Они зажаты в угол, а потому – особенно опасны. Да и помощь Запада продолжает поступать", - добавил глава парламента. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире