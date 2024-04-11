https://ria.ru/20240411/kontrnastuplenie-1939242270.html

Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024

Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:52

2024-04-11T06:52

2024-04-11T06:52

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владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что русские знали, куда Киев собирается атаковать. "Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Мое мнение - естественно, нет. Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и колоссальные проблемы с финансированием Западом украинских вооруженных формирований, и большие проблемы с поставками боеприпасов, и с формированием системы безопасности на Западе, с учетом того, что "они уже выгребли из своих сусеков остававшееся в странах бывшего Варшавского договора оружие и не могут нарастить необходимые для ведения крупномасштабных боевых действий объемы военного производства". "Однако в то же время стоит всерьез рассматривать заявление Зеленского относительно анонсированного контрнаступления в случае дополнительных поставок различных систем вооружения киевскому режиму и возможной тотальной мобилизации… Я так понимаю, что Зеленский в данном случае делает ставку на поставку самолетов F-16, новых ракет, управляемых бомб и, естественно, на развитие беспилотных систем, которые действительно сегодня показали свою эффективность с обеих сторон линии боевого соприкосновения. Получит он желаемое или нет, сказать сложно, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - отметил советник Пушилина, добавив, что Россия в целом готова ко всем сценариям, а практика показывает, что наши войска давят противника и наступают фактически на всех направлениях специальной военной операции. Кроме того, Кимаковский предлагает рассматривать последние сообщения Зеленского о контрнаступлении и как "некий шантаж одной западной группировки в США и Англии, которая его поддерживает, в сторону других группировок, которые сегодня сильно сопротивляются дальнейшей поддержке киевского режима, фактически воюющего с РФ террористическими методами". Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1938969069.html

https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html

https://ria.ru/20231001/plan-1899706188.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, politico, f-16