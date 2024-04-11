Рейтинг@Mail.ru
Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kontrnastuplenie-1939242270.html
Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ
Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ
Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:52
2024-04-11T06:52
украина
россия
киев
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что русские знали, куда Киев собирается атаковать. "Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Мое мнение - естественно, нет. Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран", - сказал Кимаковский. Он уточнил, что не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и колоссальные проблемы с финансированием Западом украинских вооруженных формирований, и большие проблемы с поставками боеприпасов, и с формированием системы безопасности на Западе, с учетом того, что "они уже выгребли из своих сусеков остававшееся в странах бывшего Варшавского договора оружие и не могут нарастить необходимые для ведения крупномасштабных боевых действий объемы военного производства". "Однако в то же время стоит всерьез рассматривать заявление Зеленского относительно анонсированного контрнаступления в случае дополнительных поставок различных систем вооружения киевскому режиму и возможной тотальной мобилизации… Я так понимаю, что Зеленский в данном случае делает ставку на поставку самолетов F-16, новых ракет, управляемых бомб и, естественно, на развитие беспилотных систем, которые действительно сегодня показали свою эффективность с обеих сторон линии боевого соприкосновения. Получит он желаемое или нет, сказать сложно, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - отметил советник Пушилина, добавив, что Россия в целом готова ко всем сценариям, а практика показывает, что наши войска давят противника и наступают фактически на всех направлениях специальной военной операции. Кроме того, Кимаковский предлагает рассматривать последние сообщения Зеленского о контрнаступлении и как "некий шантаж одной западной группировки в США и Англии, которая его поддерживает, в сторону других группировок, которые сегодня сильно сопротивляются дальнейшей поддержке киевского режима, фактически воюющего с РФ террористическими методами". Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1938969069.html
https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html
https://ria.ru/20231001/plan-1899706188.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, bild, politico, f-16
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild, Politico, F-16, Специальная военная операция на Украине
Советник Пушилина оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Советник Пушилина Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Анонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что русские знали, куда Киев собирается атаковать.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества
Вчера, 01:35
"Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Мое мнение - естественно, нет. Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран", - сказал Кимаковский.
Он уточнил, что не в пользу планов нового контрнаступления ВСУ играют и колоссальные проблемы с финансированием Западом украинских вооруженных формирований, и большие проблемы с поставками боеприпасов, и с формированием системы безопасности на Западе, с учетом того, что "они уже выгребли из своих сусеков остававшееся в странах бывшего Варшавского договора оружие и не могут нарастить необходимые для ведения крупномасштабных боевых действий объемы военного производства".
"Однако в то же время стоит всерьез рассматривать заявление Зеленского относительно анонсированного контрнаступления в случае дополнительных поставок различных систем вооружения киевскому режиму и возможной тотальной мобилизации… Я так понимаю, что Зеленский в данном случае делает ставку на поставку самолетов F-16, новых ракет, управляемых бомб и, естественно, на развитие беспилотных систем, которые действительно сегодня показали свою эффективность с обеих сторон линии боевого соприкосновения. Получит он желаемое или нет, сказать сложно, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - отметил советник Пушилина, добавив, что Россия в целом готова ко всем сценариям, а практика показывает, что наши войска давят противника и наступают фактически на всех направлениях специальной военной операции.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Зеленский заявил, что готовит уничтожение Крымского моста
02:11
Кроме того, Кимаковский предлагает рассматривать последние сообщения Зеленского о контрнаступлении и как "некий шантаж одной западной группировки в США и Англии, которая его поддерживает, в сторону других группировок, которые сегодня сильно сопротивляются дальнейшей поддержке киевского режима, фактически воюющего с РФ террористическими методами".
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
1 октября 2023, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныBildPoliticoF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала