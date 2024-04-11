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Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира - РИА Новости, 11.04.2024
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19:28 11.04.2024 (обновлено: 22:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира - РИА Новости, 11.04.2024
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:28
2024-04-11T22:31
в мире
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япония
китай
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". Премьер Японии обратился к американским законодателям в попытке подчеркнуть важность сохранения прочного партнерства между двумя странами на фоне скептицизма в конгрессе по поводу участия США в делах третьих стран. &quot;Если обратить внимание на непосредственных соседей Японии, текущая внешняя политика Китая и его военные действия создают небывалый и крупнейший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности всего международного сообщества&quot;, - заявил Кисида. Трансляцию обращения японского премьера вел телеканал PBS на YouTube.Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос встретятся в четверг в американской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и региональной безопасности.
https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html
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в мире, цены на нефть, япония, китай, сша, фумио кисида, джо байден, фердинанд маркос, youtube
В мире, Цены на нефть, Япония, Китай, США, Фумио Кисида, Джо Байден, Фердинанд Маркос, YouTube
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира

Кисида: текущие действия Китая являются вызовом безопасности Японии и всего мира

© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира".
Премьер Японии обратился к американским законодателям в попытке подчеркнуть важность сохранения прочного партнерства между двумя странами на фоне скептицизма в конгрессе по поводу участия США в делах третьих стран.
«

"Если обратить внимание на непосредственных соседей Японии, текущая внешняя политика Китая и его военные действия создают небывалый и крупнейший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности всего международного сообщества", - заявил Кисида. Трансляцию обращения японского премьера вел телеканал PBS на YouTube.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос встретятся в четверг в американской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и региональной безопасности.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
СМИ: Кисида выступит в конгрессе с речью о неуверенности и усталости США
5 апреля, 04:40
 
В миреЦены на нефтьЯпонияКитайСШАФумио КисидаДжо БайденФердинанд МаркосYouTube
 
 
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