https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира - РИА Новости, 11.04.2024
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:28
2024-04-11T19:28
2024-04-11T22:31
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". Премьер Японии обратился к американским законодателям в попытке подчеркнуть важность сохранения прочного партнерства между двумя странами на фоне скептицизма в конгрессе по поводу участия США в делах третьих стран. "Если обратить внимание на непосредственных соседей Японии, текущая внешняя политика Китая и его военные действия создают небывалый и крупнейший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности всего международного сообщества", - заявил Кисида. Трансляцию обращения японского премьера вел телеканал PBS на YouTube.Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос встретятся в четверг в американской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и региональной безопасности.
https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Кисида: текущие действия Китая являются вызовом безопасности Японии и всего мира