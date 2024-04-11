https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html

Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира

Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира - РИА Новости, 11.04.2024

Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира

Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:28

2024-04-11T19:28

2024-04-11T22:31

в мире

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япония

китай

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фумио кисида

джо байден

фердинанд маркос

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида, выступая в американском конгрессе, заявил, что текущие действия Китая "являются вызовом безопасности Японии и всего мира". Премьер Японии обратился к американским законодателям в попытке подчеркнуть важность сохранения прочного партнерства между двумя странами на фоне скептицизма в конгрессе по поводу участия США в делах третьих стран. "Если обратить внимание на непосредственных соседей Японии, текущая внешняя политика Китая и его военные действия создают небывалый и крупнейший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности всего международного сообщества", - заявил Кисида. Трансляцию обращения японского премьера вел телеканал PBS на YouTube.Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос встретятся в четверг в американской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html

япония

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, япония, китай, сша, фумио кисида, джо байден, фердинанд маркос, youtube