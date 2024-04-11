https://ria.ru/20240411/khartiya-1939374980.html

СЖР подписал хартию солидарности за защиту традиционных ценностей

СЖР подписал хартию солидарности за защиту традиционных ценностей - РИА Новости, 11.04.2024

СЖР подписал хартию солидарности за защиту традиционных ценностей

Хартию солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей подписали в четверг в Доме Союза женщин России, инициативу также... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:13

2024-04-11T15:13

2024-04-11T15:13

россия

союз женщин россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1939374980.jpg?1712837592

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Хартию солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей подписали в четверг в Доме Союза женщин России, инициативу также поддержали Общественная палата РФ и Союз журналистов России, сообщили в пресс-службе "Союза женщин России". "Одиннадцатого апреля 2024 года в Доме Союза женщин России (Глинищевский переулок, 6) состоялось подписание хартии солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей... В ответ на агрессивные действия недружественных государств, стремящихся подорвать единство российского народа, участники хартии призывают к консолидации гражданского общества для защиты традиционных семейных ценностей - важнейшей нравственной опоры в борьбе за настоящее и будущее, духовное, историческое и культурное развитие России", - отмечается в сообщении. Как отметили в пресс-службе, инициативу Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" поддержали такие организации, как Общественная палата РФ, Союз журналистов России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, Всероссийское общественное движение "Матери России", Союз семей России, Комитет семей воинов Отечества и другие. "Хартия открыта для присоединения общероссийских, региональных и местных общественных организаций, общественных деятелей и граждан с активной позицией для развития добровольческих, благотворительных инициатив, информационно-просветительских практик в поддержку материнства, отцовства и детства, престижа многодетной семьи и для защиты общества, детей и молодежи от деструктивной идеологии и навязываемых "новых ценностей", - добавили в пресс-службе. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, союз женщин россии